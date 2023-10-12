حلف الأطلسي يقرر إجراء مناوراته النووية السنوية بجنوب أوروبا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن التحالف سيجرى مناوراته النووية السنوية، "الظُهر الصامد"، الأسبوع المقبل فوق إيطاليا وكرواتيا والبحر المتوسط.

وقال ستولتنبرج، عقب اجتماعات استمرت يومين لوزراء دفاع الدول الأعضاء، في بروكسل، إن "حرب روسيا على أوكرانيا تذكربالدور المهم الذي تقوم به أسلحة الناتو النووية في ردع العدوان".

وأضاف: "ستسهم مناوراتنا في ضمان مصداقية وفعالية وأمن ردعنا النووي".

ولن يتم استخدام أية أسلحة حية خلال المناورات السنوية.

وقال الناتو إن 14 دولة وما يصل إلى 60 طائرة شاركت العام الماضي في المناورات التدريبية التي جرت في سماء بلجيكا.