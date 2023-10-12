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محافظ الأقصر يلتقي بالمهندسين الجدد المعينين لسد العجز

محمد راشد
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 3:03 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 3:03 م
التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالمهندسين الجدد المعينين في المحافظة قبل استلامهم العمل، وذلك بحضور هدى حسن المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، وطالب إمبابي هجرس مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر، أهمية التحلي بالأمانة والحزم، والعمل وفقا للقوانين والإجراءات المنظمة لطبيعة العمل داخل الإدارات الهندسية، معرباً عن تفاؤله بجيل الشباب الذي لديه الحيوية والنشاط والرغبة في بناء بلده.

وأوضح المحافظ، ضرورة تأهيل المهندسين الفائزين في المسابقة للعمل في الادارات الهندسية لكي يكون لديهم خلفية ورصيد كاف لطبيعة العمل وذلك من خلال الدورات التدريبية.

وكانت محافظة الأقصر قد أعلنت في وقت سابق عن مسابقة لطلب مهندسين في كافة التخصصات وتشمل (مهندسين مدني - مهندسين عمارة - مهندسين ميكانيكا - مهندسين كهرباء - مهندسين نظم ومعلومات - مهندسين مساحة)، وذلك لتغطية العجز في المهندسين.

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