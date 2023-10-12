رئيس جامعة المنوفية يعلن تقديم الدعم الكامل للطلاب الفلسطينيين بالجامعة

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، استعداد الجامعة لتقديم كل أشكال الدعم التعليمي والبحثي والرعاية الاجتماعية، وجميع التيسيرات للطلاب الفلسطينيين الدارسين بكليات الجامعة والوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعة.

ووجه الدكتور أحمد القاصد، في تصريح اليوم الخميس، العمداء ومنسق إدارة الوافدين بضرورة اتخاذ كل التيسيرات المطلوبة للطلاب، ومراعاة تأجيل الامتحانات للطلاب الفلسطينيين، ومراعاة ظروف الطلاب التي تتزامن مع الأحداث العصيبة التي تمر بها بلادهم.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل المؤسسات المعنية في مصر، مشيرًا إلى دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.

وأشاد القاصد بالقرارات التي تم اتخاذها من جانب وزارة التعليم العالي تيسيرًا على الطلبة الفلسطينيين، مؤكدًا أن تلك القرارات تأتي في إطار الدور القومي الكبير الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية والتي توجت بالجهود المصرية الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي.