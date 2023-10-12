الصحة: ترويج الشائعات بعد عرض إنجازات «حكاية وطن» أمر متوقع

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن «نشاط أعداء النجاح في بث الشائعات والأكاذيب عن المنظومة الصحية، أمر متوقع بعد النجاحات والإنجازات المعروضة ضمن فعاليات مؤتمر (حكاية وطن)».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأربعاء، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورات مزيفة تحذر من الذهاب إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن الصحة حذرت من تلك الأكاذيب.

وأكد أن «المستشفيات تستقبل المواطنين لمدة 24 ساعة»، معقبًا: «الوزارة تؤكد أنه لا يمكن تعاطي دواء أو عقار إلا بعد الرجوع للطبيب المختص، وأن المعلومات تؤخذ من المصادر الموثوقة من الوزارة أو الخط الساخن والصفحات الرسمية».

وفي سياق آخر تحدث عن الإنجاز المصري في القضاء على فيروس سي، قائلًا إن «مصر قبل 9 سنوات كانت تحتل المرتبة الأولى أو الثانية على مستوى العالم، في معدلات الإصابة بالفيروس».

ولفت إلى «تحقيق الدولة إنجاز بعمر الأفراد وليس عمر الدول»، موضحًا أن مصر حصلت على الإشهاد الذهبي كأول دولة أتمت مسيرة القضاء على فيروس سي؛ بسبب الإرادة السياسية والدعم المباشر من الرئيس السيسي للملف.

وأرجع النجاح إلى الجهد الذي بذلته وزارات الصحة والوزراء المتعاقبين واللجنة الطبية للفيروسات الكبدية، والإعلام في دعمه للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والكشف وتلقي العلاج.

وأكمل: «في 2014 ثمن العلاج بمجرد اكتشافه كان 30 ألف دولار للعلبة، لكن مصر حصلت على العلبة مقابل 300 دولار ولم تكتفِ بالأمر، ففي 2018 تمكنت من تصنيع العقار محليًا وتوطين صناعة الدواء وعلاج أكثر من 4.5 مليون مواطن».

https://youtu.be/O9MQPNCQoc4