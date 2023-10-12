روسيا تفوز على الكاميرون بهدف وديا

فاز المنتخب الروسي على نظيره الكاميروني 1 /صفر، اليوم الخميس، في مباراة ودية دولية، أقيمت في العاصمة الروسية موسكو. وسجل فيدور شالوف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

ويخوض المنتخب الروسي مباراة ودية أخرى يوم 16 من الشهر الجاري أمام نظيره الكيني، في الوقت الذي لا يشارك فيه الفريق بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024 بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الأوروبي (يويفا) على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

على الجانب الأخر، تأهل منتخب الكاميرون لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير العام المقبل ، وينتظر خوض مباراة ودية أخرى أمام السنغال يوم 16 من الشهر الجاري.