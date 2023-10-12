الدولة فشلت فى حل أزمة الاعتداء على الأطباء.. ويجب تفعيل شرطة تأمين المستشفيات

الطبيب فى وضع كارثى.. وحزين من مستوى التنافس الانتخابى

سنعمل على زيادة الدعم الخاص بالأطباء من صندوق الرعاية الاجتماعية واتحاد المهن الطبية

قبل ساعات من انطلاق التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، صباح اليوم، أجرت «الشروق»، حوارا مع المرشح على مقعد النقيب العام، مرشح المستقبل أسامة عبدالحى.

وتحدث المرشح عن برامجه الانتخابي والأمور ذات الأولوية بالنسبة لهما، وأسباب ترشحه فى الانتخابات، وأهم المشكلات التى تهم الأطباء وخطته فى معالجتها.

- وإلى نص الحوار:

< ما هى أبرز ملامح برنامج قائمة المستقبل؟

ــ طريقة عملنا تركز فى العمل على كل الملفات فى آن واحد، وأبرز ما يتضمنه برنامجنا استكمال العمل على إصدار قانون المسئولية الطبية، ومنع الحبس الاحتياطى فى القضايا المهنية، وحظر النشر فى قضايا المضاعفات والأضرار الطبية إلا بعد صدور حكم نهائى، ومنع عمل الأطباء أكتر من 12 ساعة متواصلة أو 24 ساعة فى حال النوبتجية.

< ماذا يتضمن برنامج القائمة فى ملف التعليم؟

ــ عدد كبير من أساتذة الطب فى مصر لديهم الاستعداد الكامل لإعطاء جهد مجانى بالكامل لتعليم وتدريب الأطباء فى ورش عمل ومحاضرات وغيرها، ونريد نشر هذه الخدمات فى كل المحافظات.

< ماذا عن الملف الاجتماعى؟

ــ سنعمل على التوسع فى إنشاء الاستراحات الخاصة بالأطباء وهو المشروع الذى بدأه أعضاء تيار المستقبل، وزيادة أوجه وقيم الدعم الخاص بالأطباء سواء من صندوق الرعاية الاجتماعية أو اتحاد المهن الطبية، بالإضافة لدعم الأنشطة الاجتماعية والرحلات وزيادة الأصول المصيفية الخاصة بالنقابة وأيضا تطوير أندية الأطباء، بجانب الاستقرار على مشروع من أصل عدة مشاريع جار دراستها لإنشاء نوادٍ فى المدن الجديدة.

< كيف ترى مشكلة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية؟

ــ حتى الآن فشلت الدولة فى القضاء على تلك الظاهرة، ويجب وضع حد لها بالتنسيق مع كل الأطراف المسئولة عن تأمين المستشفيات، خاصة أن القضاء على هذه الظاهرة لا يحتاج إلى أى إمكانيات مادية، وأسباب الفشل تتمثل فى عدم جدية تأمين المستشفيات، وسبق أن طالبنا الداخلية من قبل، وقامت بإنشاء إدارة تأمين المستشفيات، وهذه الإدارة لم تقم بعملها إلى الآن بحجة نقص عدد أفرادها، وكما يوجد شرطة سياحة وشرطة للنقل والمواصلات يجب أن تفعل شرطة تأمين المستشفيات، ووقائع الاعتداء تؤثر سلبا على الحالة النفسية للطبيب، ما يدفعه لاتخاذ قرار الهجرة للخارج.

< ما هى مقترحاتكم للقضاء على هذه الظاهرة؟

ــ الاعتداء على الأطقم الطبية جريمة، وعندما انتشرت هذه الظاهرة فى بعض الدول العربية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، تم سن قوانين تشمل غرامة فورية على أى شخص يعتدى على الطاقم الطبى، وإذا ثبتت تهمة التعدى تكون العقوبة غرامة وحبس يصل لـ10 سنوات، وسنطالب بتوقيع غرامة فورية على المعتدى، والقبض عليه وحبسه لحين انتهاء التحقيقات.

وسنتواصل مع كل الجهات المعنية، لأن القضاء على هذه الظاهرة مسئولية كل الأطراف فى الدولة.

< بعض حوادث الاعتداء يدعى أصحابها أن الطبيب كان مقصرا فى عمله؟

ــ من يشعر أن هناك تقصير فى تقديم الخدمة الطبية يلجأ للقانون بتقديم شكوى لإدارة المستشفى لأننا فى دولة وليس غابة.

< ما الاتجاهات التى ستتحرك فيها النقابة للعمل على إصدار قانون المسئولية الطبية؟

ــ سأتواصل مع كل الأطراف المعنية لسرعة إصدار القانون، وأدعو كل الأطباء للمشاركة فى هذه الانتخابات بقوة، لأن الدولة سترى أن مجلس النقابة الجديد خلفه جموع الأطباء، الذين يطالبون بحقوقهم.

فى الجلسة التخصصية للجنة الصحة بالحوار الوطنى التى حضرتها، اتفق جميع المشاركون فيها بالإجماع على إصدار القانون، بالشروط التى تحدثنا عنها كأن يتولى التحقيق مع الطبيب لجنة فنية، وأن تكون العقوبات مدنية (تعويضات) وليس حبس.

< كيف يتأثر الطبيب بحبسه فى القضايا المهنية أو الأخطاء الطبية؟

ــ لا توجد دولة فى العالم تحبس الأطباء فى الأخطاء الطبية، طالما أنه مؤهل ويعمل فى مستشفى مجهز ومرخص ويقوم بالإجراء الطبى المتعارف عليه، وفى حالة إخلاله بأى شرط مما سبق يخضع للقانون الجنائى، ولكن إذا توافرت الشروط اللازمة فى الطبيب، وحدث خطأ وترتب عليه مضاعفات للمريض فتكون النتيجة عقوبات مدنية وليست جنائية أو سالبة للحرية، فالطبيب فى كل الدول مسئول عن بذل الجهد وليس النتيجة.

< هناك شكاوى دائمة من تدنى الأجور فما هى مقترحاتكم فى هذا الشأن؟

ــ تدنى رواتب الأطباء فى مصر من أهم أسباب هجرة الأطباء، لأنهم لا يستطيعون عيش حياة كريمة، ويضطرون أن يعملوا عدد ساعات غير إنسانية بالإضافة إلى أن الطبيب لا يستطيع الاستمرار فى التعليم والتدريب وهذا الأمر مضر جدا بالطبيب، لذلك كخطوة أولية سنطالب بتطبيق اللائحة المالية الخاصة بأطباء هيئة الرعاية الصحية التابعة للتأمين الصحى الشامل الجديد، على جموع أطباء الوزارة فى كل المجالات والأماكن، وهذا يلزمه تواصل إدارى مع وزارة المالية، ويمكن استغلال فائض الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، لتحسين أجور الأطباء، لأن الطبيب حاليا فى وضع كارثى.

< هل هناك خطة لتطوير مشروع علاج اتحاد المهن الطبية؟

ــ بالتأكيد نضع على رأس أولوياتنا تطوير مشروع علاج اتحاد المهن الطبية، بحيث يتم توفير الأدوية ضمن المشروع وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية، وهناك مقترح ودراسة سنطرحها على أعضاء الاتحاد، بشأن جعل الاشتراك فى مشروع العلاج إجبارى كاشتراك النقابة، لكن سنطرح هذه الفكرة على الجمعية العمومية بعد دراستها.

< البعض يصفك بأنك مرشح الدولة فى الانتخابات.. ما ردك؟

ــ هذا كلام سخيف جدا، ومحاولة لـ«تسييس النقابة» وجعل التصويت فى الانتخابات على أساس من مع الحكومة ومن ضد، وهو موقف غير أخلاقى، لأن جميعنا غير راضين عن أداء الحكومة فى مجال الصحة وما يتعلق بتعاملها مع مشكلات الأطباء وعدم قدرتها على حل تلك المشكلات، لكن يجب أن يكون التصويت بناء على الأداء النقابى وإدارة الأزمات المتعلقة بالأطباء.

< هل رصدتم تجاوزات فى الدعاية الانتخابية الفترة الماضية؟

ــ نعم.. هناك محاولات مستمرة من بعض المنافسين تستهدف تشويه بعض أعضاء القائمة، وأنا حزين جدا من هذا المستوى فى طريقة التنافس الانتخابى، المفترض أن كل طرف يركز على وجهة نظره وتصوره لإدارة العمل النقابى، وماذا سيقدم إذا تولى المسئولية بدلا من تشويه منافسيه.