فيتوريا: الأداء سيتطور تدريجيا والفوز بهدف على زامبيا منطقي

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علق روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، على مواجهة الفراعنة لمنتخب زامبيا، والفوز بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الزامبي بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وقال روي فيتوريا في تصريحاته عقب المباراة: "مواجهة زامبيا جاءت صعبة كما توقعنا تماما وكنا نستطيع التسجيل".

وواصل: "الفوز بهدف نتيجة طبيعية وكنا نطمع في تسجيل المزيد من الأهداف في شباك زامبيا".

وأكمل: "طالبت اللاعبين بتسريع الأداء والجدية بشكل أكبر بين الشوطين لتحقيق تقدم". واستكمل: "عملنا على اختراق دفاعات زامبيا بأكثر من طريقة ونجحنا في النهاية بالتسجيل".

واختتم: "الأداء تحسن في الشوط الثاني وسيتطور أكثر مع التدريج".