 ألمانيا تسمح لإسرائيل باستخدام اثنتين من مسيراتها المقاتلة ضد حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا تسمح لإسرائيل باستخدام اثنتين من مسيراتها المقاتلة ضد حماس

د ب أ
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 7:44 ص | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 7:44 ص

أعطت ألمانيا الضوء الأخضر لإسرائيل لاستخدام اثنتين من طائراتها المقاتلة المسيرة من طراز "هيرون تي بي" في هجماتها على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية مساء الأربعاء أنها وافقت على طلب إسرائيلي باستخدام الطائرات المسيرة في القتال ضد حركة حماس.

وتستأجر القوات المسلحة الألمانية حاليا خمس طائرات مسيرة من شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية التي تصنعها. وهناك اثنتان من الطائرات في إسرائيل ، حيث يتم تدريب الجنود الألمان على استخدامها.

وذكرت مجلة دير شبيجل الإخبارية الألمانية أن إسرائيل علقت تدريب الطيارين الألمان أثناء إعادة نشر الطائرات المسيرات.

ووفقا للتقرير، فإن الطيارين المتدربين الـ 16 سيعودون إلى ألمانيا في عطلة نهاية الأسبوع.


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