جوزيف بوريل يصل إلى الصين اليوم

من المتوقع أن يصل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إلى الصين اليوم الخميس، في الوقت الذي تبدو فيه الخلافات بين بروكسل وبكين أكبر من ذي قبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن زيارة بوريل، التي تبدأ اليوم الخميس وتستمر ثلاثة أيام تأتي في الوقت الذي يقوم فيه الاتحاد الأوروبي بمهمة حساسة تتمثل في مواجهة الدعم الصيني، الذي تقول إنه يضر بالشركات الأوروبية، بالإضافة إلى منع انزلاق العلاقة التي تقدر قيمتها بـ 900 مليون دولار إلى حرب تجارية.

كما من المرجح أن يلقى العنف الدائر بين حماس وإسرائيل بظلاله على المباحثات.