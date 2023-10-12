قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن المواجهات الدائرة الآن بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تؤدي إلى احتمالات عنف في مناطق مختلفة.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن تلك المواجهات لن تتحول إلى حرب بالمعنى التقليدي (جيوش ضد جيوش)؛ لأن الجانب الفلسطيني لا يمتلك جيشًا من الأساس.



ورأى بأن الأوضاع تتجه لمزيد من العنف؛ نتيجة الإحباط واستمرار الاحتلال، وغياب أي فرصة حقيقية لعملية سلام فيها جزء من الأمل نحو الانفراج.



وذكر أن «بدء عملية سياسية من الجانب العربي أمر ضروري»، مضيفًا: «علينا تحريك الأطراف الدولية المختلفة سعيًا لإيجاد وسيلة لوضع أطر معينة للتحرك وتحديد ما هو مقبول وغير مقبول على الأرض، ومتابعة التعامل الإنساني القانوني، ووضع خطة للعودة مرة أخرى للتفاوض الفلسطيني – الإسرائيلي».



وذكر أن الوصول إلى حل على المدى القصير مع الحكومة الإسرائيلية الحالية شبه مستحيل، موضحًا أن «الائتلاف الإسرائيلي الحالي من ضمن أعضائه متطرفون».



وتابع: «هؤلاء المتطرفين قالوا صراحة إن الفلسطينيين أمامهم 3 خيارات، بينها القبول بالوضع الحالي تحت سيطرة الاحتلال، أو الهجرة إلى المنطقة بالكامل».