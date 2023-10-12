قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن عشرة مسعفين فلسطينيين استشهدوا في ضربات جوية إسرائيلية في قطاع غزة منذ يوم السبت.



كما أعلنت الوزارة، خلال بيان مقتضب، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1448 شهيداً و6868 مصابا.



وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1417 شهيداً، بينهم 447 طفلا، و248 شهيدة، و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا، وأكثر من 600 جريح، وصل منهم إلى المستشفيات 190، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).



وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف عنيف تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما مباغتا، السبت الماضي، على إسرائيل.



من جهته، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم العسكري على حماس يركز على "القضاء" على كبار قادة الحركة في غزة، بما في ذلك رئيسها يحيى السنوار.



وقال جيش الاحتلال إنه يستعد لهجوم بري يستهدف نشطاء حماس في قطاع غزة، وفي انتظار قرار رسمي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.