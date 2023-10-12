إبراهيم عيسى: القضية الفلسطينية الأعدل على وجه الأرض بأسوء محام

أرجع الإعلامي إبراهيم عيسى، أسباب تعاطف الإعلام والدوائر الغربية مع إسرائيل، واشتعالها غضبًا من الفلسطينيين في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وأضاف خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن المواطنين بالغرب شاهدوا مشاهد كثيرة دغدغت مشاعرهم، وإعلامها وسياسيها وهو السبب في تحاملهم على الجانب الفلسطيني، معقبًا: «بعض أطراف المقاومة الفلسطينية صورت مشاهد تثير تعاطف الغرب مع الجانب الإسرائيلي، ويؤسفني أقول إنها داعشية بالفعل».

ولفت إلى أن فريق عمل برنامجه يدين الاعتداء على المدنيين من الجانب الإسرائيلي، مثلما أشادوا بعبقرية العملية التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر، مشددًا على أنه في الوقت ذاته القوات الإسرائيلية ترتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الإعلام العسكري لحركة حماس، لم ينجح في توجيه العالم الغربي بجانبه، بل استخدمها الجانب الإسرائيلي في إثارة تعاطف المجتمع الدولي لصالحه، ونزع بها مشاعر الغرب، منوهًا بأن المجتمع الدولي ومنظمات اللاجئين تحاول إنقاذ الوضع في غزة.

وذكر أن كل قرارات الأمم المتحدة في صالح فلسطين، ولكن إسرائيل لم تنفذها بسبب ضعف وعجز العالم العربي، معقبًا: «التيار الإسلامي يهاجم ويطعن الدول والحكومات العربية، القضية الفلسطينية أعدل قضية على وجه الأرض ولكن بأسوأ محام».