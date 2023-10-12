وكيل تعليم الوادي الجديد: ملتزمون بالقواعد المنظمة للعمل وتوفير بيئة جاذبة للطلاب

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، التزام الجميع بالقواعد المنظمة للعمل مع توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب، والالتزام بالزي الموحد للمعلمين بجميع المدارس والمؤسسات التعليمية، والاستماع لأولياء الأمور وحسن استقبالهم، وسرعة تنفيذ حركة تنقلات المعلمين وسد العجز بجميع التخصصات.

جاء ذلك خلال لقاءه مدير إدارة الخارجة التعليمية، ومديري ووكلاء مدارس إدارة الخارجة التعليمية بمقر قاعة الاجتماعات بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، لمناقشة آخر المستجدات منذ بدء العام الدراسي الجديد 2023_ 2024.

وأوضح الجهد المبذول بالحقل التعليمي خلال الفترة الماضية، متمنيًا المزيد من العطاء لخدمة العملية التعليمية وتطوير الأداء.

واستعرض وكيل التعليم، عدة محاور وشملت ضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات وسرعة تنفيذ حركة تنقلات المعلمين لاستقرار العملية التعليمية، والتزام جميع العاملين بالحقل التعليمي بالزي الموحد للمعلمين في المدارس، وجميع المؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب وتقديم كل سبل الدعم لهم النفسي والمعنوي.

وأشار عبدالعزيز، إلى ضرورة الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم، وكذلك آراء المعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية والعمل على وضع الحلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة الدراسة، والعمل على رفع المستوى الثقافي للطلاب، وغرس روح الولاء والانتهاء للوطن لديهم، وإبراز نماذج النجاح من جميع العاملين وتشجيع المتميزين منهم.

وأكد إلى التعرف على عدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور ومناقشتها، موجهًا بضرورة تضافر كل الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود تخريج أجيال مستقبلية واعدة.