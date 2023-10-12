الخارجية الروسية تحمل أمريكا وبريطانيا مسئولية التصعيد في الشرق الأوسط

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن واشنطن ولندن مسئولتان عن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وأضافت زاخاروفا، في ردها على أسئلة الصحفيين الأتراك على هامش طاولة مستديرة بعنوان "روسيا - تركيا: دور الإعلام في تعزيز التعاون"، "إن الدول المجاورة لإسرائيل وفلسطين هي نفسها ضحايا لهذا الوضع. وعلينا أن نبحث عن الطرف الذي يتحمل المسؤولية الحقيقية عن هذا الوضع"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت زاخاروفا "الجاني، بالطبع، هو العالم الأنجلوسكسوني. الجناة هم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة."

وأضافت زاخاروفا أنه من أجل "علاج المرض" من الضروري أن نفهم أسبابه.

وقالت زاخاروفا "انظروا، لقد أعلنت الولايات المتحدة أنها ضامنة لأمن إسرائيل والوضع في المنطقة ككل".

وأضافت زاخاروفا "إنهم يوفرون الأسلحة هناك، ولديهم قواعد عسكرية هناك، ويسيطرون على الفضاء الإلكتروني للمعلومات في المنطقة. وكما قالت حماس، لقد كانوا يستعدون لهذه العملية منذ عام. وأريد أن أطرح هذا السؤال: هل من الممكن أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بهذه العملية لمدة عام بأكمله؟"

وقالت زاخاروفا إن "الجواب واضح". مضيفة أنه " لم يكن بوسعهم إلا أن يعرفوا. وهذا هو الجواب على سؤال من الذي يتحمل المسؤولية وما الذي يتعين فعله".