تراجع التضخم في الهند إلى النطاق المستهدف بسبب انخفاض أسعار الغذاء

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، تراجع معدل التضخم في الهند خلال الشهر الماضي ليعود إلى النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الهندي بفضل التراجع المستمر في أسعار الغذاء.

وذكرت وزارة الإحصاء الهندية في بيان اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5.02% سنويا، مقابل 6.83% في أغسطس الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 5.4% سنويا.

وتمثل هذه البيانات تطورا مريحا بالنسبة للبنك المركزي بعد تمسكه في الأسبوع الماضي بسياسته المتشددة نسبيا، حيث أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي.

وأكد شاكتيكانتا داس محافظ البنك المركزي الهندي في ذلك الوقت، أن البنك يستهدف معدل تضخم عند نقطة متوسطة داخل النطاق المستهدف ويتراوح بين 2 و6%، وهو ما يشير إلى أن السياسة النقدية المتشددة نسبيا ستستمر لبعض الوقت.

يذكر أن معدل التضخم المرتفع يسبب قلقا لحزب بهاراتيا جاناتا الذي يقوده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي سيخوض انتخابات حيوية على مستوى الولايات في الشهر المقبل وانتخابات عامة في صيف 2024.

واستوردت الهند كميات كبيرة من الطماطم وفرضت قيودا على صادرات الأرز والقمح والسكر لكبح جماح الأسعار في السوق المحلية قبل موسم الأعياد الذي يصل ذروته في نوفمبر المقبل.

كما خفضت السلطات أسعار غاز الطهي لتخفيف تأثيرات معدل التضخم على الأسر الهندية.