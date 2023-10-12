مبابي يفضل ريال مدريد على ليفربول

يرغب نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد وسط اهتمام من ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقًا لشبكة " ديفينسا سنترال " ، فإن كيليان مبابي ليس لديه أي نية للانضمام إلى ليفربول على الرغم من الاهتمام الشديد من نادي ميرسيسايد.

يضع مهاجم باريس سان جيرمان البالغ من العمر 24 عامًا قلبه على ريال مدريد وسينتقل إلى سانتياجو برنابيو في صيف عام 2024.

وكان مبابي حديث الصحف العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب وضع عقده مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ولكن كان هناك خيار لتمديده لمدة عام آخر، ومع ذلك، في وقت مبكر جدًا من فترة الانتقالات الصيفية، أوضح اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أنه لن يوقع أي تمديد.