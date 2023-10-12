بلماضي عن مواجهة مصر: هذه المرة ستكون مختلفة

تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر،عن المواجهة الودية التي ستلعب ضد المنتخب الوطني، في الإمارات.

وفي المؤتمرالصحفي قال بلماضي:"هي تقريبا أول مباراة منذ مباراة أم درمان تقريبا، منتخب مصر تقريبا هو المنتخب الوحيد الذي لم نواجهه، واجهنا كل المنتخبات سواء فى إطار رسمي أو ودي، حاولنا مواجهة مصر في أكثر من مرة وفي 4 مواعيد سابقة ولم يكتب للمباراة أن تقام ستلعب هذه المرة نتوقع مباراة جميلة مع منتخب مصر".

وأضاف:"هي تقريبا ديربي شمال إفريقيا .. فيها لاعبين مميزين من كلا الطرفين، سيكونون مكتملي العدد على عكس المباراة التي لم يتواجد فيها لاعبو الأهلي الذي كانوا يستعدون لمواجهة اتحادالعاصمة وفي انتظار مواجهة مميزة نستفيد منها".

ولعب منتخب مصر مع الجزائر عقب مباراة أم درمان الشهيرة، في كاس الأمم الإفريقية وتحديدا في نصف النهائي، وكان الانتصار من نصيب الفراعنة برباعية نظيفة.