الصين والهند تتفقان على الحفاظ على السلام على طول الحدود المشتركة

اتفقت الصين والهند على الحفاظ على السلام على طول الحدود المشتركة بينهما، وذلك خلال الجولة الـ20 للمباحثات بين الجارتين بشأن أسوأ نزاع في تاريخ القضية منذ 20 عاما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الخارجية الهندية قالت في بيان بعد انتهاء المباحثات أمس الأربعاء "تبادل الجانبان الآراء بصورة صريحة ومنفتحة وبناءة من أجل التوصل لحل مبكر ومقبول من الطرفين".

يذكر أن ما لا يقل عن 20 هنديا وعددا غير معلوم من الجنود الصينيين قتلوا في اشتباك وقع في يونيو 2020، على طول حدود الهيمالايا المتنازع عليها غير المرسومة التي يبلغ طولها 3488 كيلومترا (167ر2 ميلا).

وتوترت العلاقات بين الدولتين النوويتين منذ ذلك الحين، حيث قامت الهند بخفض تأشيرات السفر الممنوحة للمواطنين الصينيين، كما شددت الشروط المؤهلة للعمل بالنسبة للشركات الصينية.

وأحرزت المناقشات العسكرية والدبلوماسية لحل القضية على طول الحدود تقدما تدريجيا، حيث سحب الجانبان الجنود من عدد قليل من نقاط الاحتكاك.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الهندية "اتفق الجانبان على الحفاظ على زخم الحوار والمفاوضات من خلال الآليات العسكرية والدبلوماسية ذات الصلة".