تقرير: فيتنام قد تواجه خطر نقص في الكهرباء حتى 2050

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أفادت وسائل إعلامية نقلا عن معلومات من اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الفيتنامية اليوم الخميس، بأن البلاد قد تواجه خطر نقص في الكهرباء حتى 2050 فيما تستنفد موارد الطاقة الرئيسية.

وقالت صحيفة "تانه نين" الفيتنامية، إنه تم استغلال الطاقة الكهرومائية بالكامل تقريبا بينما يتراجع إنتاج النفط والغاز من بعض الحقول الرئيسية.

وأضافت أن واردات الطاقة آخذة في الزيادة، حيث أن الإمداد المحلي لا يفي بالمتطلبات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة، أن عدم الشفافية في سياسات تسعير الطاقة وأسعار نقل الكهرباء المنخفضة، تعيق الاستثمار في مشاريع شبكة الطاقة.