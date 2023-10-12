ليبيا: هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان العاصمة طرابلس

شعر سكان العاصمة الليبية طرابلس بهزة أرضية بسيطة عند الساعة 32ر3 مساء اليوم الخميس.

وأكدت مؤسسة رؤيا لعلوم الفضاء وتطبيقاته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقوع الهزة، وشعور سكان طرابلس بها، مشيرة إلى أنها في صدد البحث عن تفاصيل أكثر من خلال خرائط مراكز رصد الزلازل الدولية.

من جهتها نقلت قناة فبراير عن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تأكيده وقوع هزة أرضية بالمنطقة الغربية.

ووفق شهود عيان لوكالة (د.ب.أ)، شعر السكان بالهزة في كل أرجاء طرابلس، ابتداء من منطقة سوق الجمعة إلى الشرق، وجنزور غربا، والسواني إلى الجنوب، فيما لاتزال تفاصيل الهزة وقوتها مجهولة في ظل عدم وجود تصريحات رسمية من مركز الأرصاد.