قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن "وضع غزة ملتبس؛ لأن يعطي انطباعًا بأنه قطاع صاحب قراره ولديه شكل من استقلالية التحرك، لكنه خاضع في الحقيقة للاحتلال، الذي يسيطر على مقدراته وبحره وهوائه".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن إسرائيل انسحبت من القطاع عام 2005، بدون تنسيق مع أي طرف، وتركت الأطراف الفلسطينية تبحث أمورها فيما بينها، حتى سيطرت حماس على القطاع.



ونوه إلى أن أبناء قطاع غزة من المدنيين والأبرياء والقضية الفلسطينية نفسها، يدفعون ثمن المواجهات ما بين حماس وتنظيمات أخرى، والجانب الإسرائيلي، قائلًا إن «الوضع اليوم بالقطاع أخطر من المرات السابقة».



وأكمل: "في المرات السابقة الجانب الحمساوي كان يقتصر على إطلاق صواريخ، تلك المرة المسألة دخلت سياقًا مختلفًا تمامًا، إذ أُدخل عدد كبير من الأفراد للقيام بعمليات في إسرائيل؛ طالت بعض العسكريين ومدنيين كثر وأوقعوا منهم قتلى وجرحى، ومن احتجزوا كرهائن في القطاع للمقايضة بالأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية".



وأشار إلى أن «الصراع كان له قواعد حاكمة على مدار 15 عاما، لكن حماس في طوفان الأقصى كسرت القواعد وتتعامل بشكل مختلف»، لافتًا إلى أن «الجانب الإسرائيلي يردد منذ السبت الماضي، أن الرد سيكون مختلفًا تلك المرة».



وحذر من أن الشرق الأوسط بصدد وضع خطير جدًا وغير مسبوق، ممكن أن يدخل المنطقة بالكامل في أوضاع صعبة للغاية؛ تجلب عدم استقرار لفترة طويلة من الزمن.