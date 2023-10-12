 الصحة الفلسطينية: رصد إصابة خطيرة بالرصاص الحي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في دير بزيع - بوابة الشروق
الخميس 12 أكتوبر 2023 10:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

الصحة الفلسطينية: رصد إصابة خطيرة بالرصاص الحي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في دير بزيع


نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 10:46 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 10:46 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حدوث إصابة خطيرة بالرصاص الحي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الرأس، وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة دير بزيع.

وكانت الوزرارة، أشارت عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، في وقت سابق، إلى استشهاد المواطنة رندة عبد الله عبد العزيز عجاج (٣٧ عاماً) برصاص الاحتلال قرب بلدة سلواد.

كما أوضحت الصحة أن نحو نصف عدد الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، لافتة إلى تضرر ١٤ منشأة صحية؛ جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت، بينها مستشفى بيت حانون الذي توقف عن الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك