الصحة الفلسطينية: رصد إصابة خطيرة بالرصاص الحي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في دير بزيع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حدوث إصابة خطيرة بالرصاص الحي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الرأس، وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة دير بزيع.

وكانت الوزرارة، أشارت عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، في وقت سابق، إلى استشهاد المواطنة رندة عبد الله عبد العزيز عجاج (٣٧ عاماً) برصاص الاحتلال قرب بلدة سلواد.

كما أوضحت الصحة أن نحو نصف عدد الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، لافتة إلى تضرر ١٤ منشأة صحية؛ جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت، بينها مستشفى بيت حانون الذي توقف عن الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به.