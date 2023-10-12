الخارجية الإسرائيلية: لا تأكيدات حول تقارير قتل أطفال أثناء هجوم حماس

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، إنها لم تتمكن من تأكيد تقارير «في هذه المرحلة» بأن مقاتلي حركة حماس «قتلوا» 40 طفلاً في كيبوتس في جنوب البلاد.

ونشر حساب حكومي رسمي على موقع «إكس» (تويتر سابقا) مقطع فيديو عاطفيا لمراسلة قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية تحدثت فيه عن «الدمار الذي لحق بكيبوتس كفار عزة والذي لم يكن أحد (من الجنود الذين دخلوا كفار عزة) يتوقعه».

وتحدثت المراسلة عن «أمور مروعة»، و«مقتل 40 طفلاً».

ومنذ الثلاثاء، تم تناقل ونشر تقارير عن مقتل 40 طفلاً على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التي تدير الحساب الحكومي المذكور، قال لوكالة فرانس برس ردا على سؤال حول عدد الأطفال الذين قتلوا في كفار عزة، «لا يمكننا تأكيد أي رقم في هذه المرحلة».

وقال الجنرال المتقاعد في الجيش الإسرائيلي إيتاي فيروف "إن سبعين مسلحاً ذوي مهارات عالية هاجموا كفار عزة قرابة الساعة 6,30 صباحا (03,30 بتوقيت جرينتش) السبت مع بدء العملية غير المسبوقة لحركة حماس ضد إسرائيل.

ووصف الهجوم بأنه «مذبحة» و«كارثة كبرى».

ويعيش حوالى 400 شخص في التجمع الزراعي الذي يقع على بعد كيلومترين تقريبا من الحدود مع قطاع غزة.