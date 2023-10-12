البرلمان الألماني يرسل بالإجماع إشارة تضامن مع إسرائيل

وجه البرلمان الألماني "بوندستاج" بالإجماع إشارة تضامن ودعم لإسرائيل بعد الهجمات التي تعرضت لها على يد حركة حماس.

وجاء في مذكرة وافقت عليها جميع الكتل الحزبية الممثلة بالبرلمان الألماني "بوندستاج" سواء التابعة للحكومة أو المعارضة اليوم الخميس: "إسرائيل تمتلك حق الدفاع عن نفسها. لا يمكن التقليل من حق إسرائيل في الوجود من خلال أي شيء".

وأدان البرلمان "أعمال العنف الوحشية" بأشد عبارات الإدانة وأكد أنه يقف بتضامن وبحزم بجانب إسرائيل.

وجاء في المذكرة أيضا أنه يتعين على ألمانيا "بناء على القانون الدولي أن توفر لإسرائيل كل ما هو ضروري ومطلوب للدفاع عن نفسها".

وأضافت المذكرة أن استخدام الأحداث كذريعة للعنف والتحريض المعادي للسامية في ألمانيا يعد أمرا حقيرا، وأكدت المذكرة أن البرلمان يدافع عن حماية جميع اليهوديات واليهود والمؤسسات اليهودية. وجاء في المذكرة أيضا: "رؤية الحياة اليهودية تعد جزءا طبيعيا من مجتمعنا".