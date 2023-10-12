الرئيس السيسي: سنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة واصطفافنا الوطني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل صيغة للمستقبل، منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين».

جاء ذلك ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية لعام 2023، مساء اليوم الخميس.

وأضاف: «واجهوا معا قوى الشر والظلام التي أرادت أن تطفئ نور الوطن، وكانت إرادة الله أن يظل نور مصر باقيا ليفيض على العالم بالسلام والمحبة».

وأكمل: «واجهنا الإرهاب والترويع وواجهنا التحديات بالتنمية والبناء، وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة واصطفافنا الوطني؛ عاقدين العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدارة الأمم، وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق بها وبجيش مصر وشعبها، وبالله من قبل وبعد، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».