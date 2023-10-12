السفارة الأمريكية بتونس تعلق خدماتها لدواع أمنية تحسبا لمظاهرات الخميس

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، اليوم الأربعاء، تعليق خدماتها يومي الخميس والجمعة لدواع أمنية.

وقالت السفارة في بيان لها، على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنها ستوقف خدماتها الروتينية يومي 12 و13 أكتوبر الجاري تحسبا للاحتجاجات والمظاهرات بالعاصمة.

وقبل نحو عقد كانت السفارة هدفا لاحتجاجات عنيفة نفذتها جماعات سلفية في 2012 احتجاجا على الفيلم الأمريكي "براءة المسلمين" المسيء للإسلام، حيث خلفت الأحداث آنذاك أربعة قتلى في صفوف المتظاهرين والعشرات من الجرحى.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في تونس، و23 حزبا ومنظمة من المجتمع المدني، تنظيم مسيرة وطنية وسط العاصمة غدا الخميس لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت السفارة الأمريكية إلى "الحفاظ على درجة عالية من اليقظة".

ويشهد قطاع غزة قصفا جويا مكثفا منذ السبت الماضي، من قبل سلاح الجو الإسرائيلي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى ردا على هجوم مفاجئ نفذته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.