زيدان قد يعود إلى تدريب ريال مدريد مرة ثالثة

كشفت تقارير عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات الماضية، بأن أسطورة فرنسا، زين الدين زيدان، قد يعود لتدريب ريال مدريد مرة أخرى.

وكان زيدان قد تولى تدريب ريال مدريد في فترتين الأولى من 2015 حتى 2019 والثانية من 2020 حتى 2021، قبل مجيء كارلو أنشيلوتي والفوز بالعديد من البطولات.

ووفقًا لـ برنامج «شيرينجيتو» فإن ريال مدريد لا يهتم إذا رحل أنشيلوتي عن قيادة الفريق الأول مع وجود شائعات عن اتفاق الإيطالي مع منتخب البرازيل.

ولكن يؤكد البرنامج أن في الوقت الحالي، لم يوقع أنشيلوتي على أي عقود مع الاتحاد البرازيلي رغم اقتراب عقده على الانتهاء في 30 يونيو 2024.

ومع ذلك يزعم البرنامج أن زيدان هو الخيار الأول أمام ريال مدريد لتعويض رحيل أنشيلوتي المحتمل، خاصة أن الفرنسي لم يدرب أي نادٍ بعد الرحيل عن «سانتياجو برنابيو» عام 2021.