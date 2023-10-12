ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عمليته العسكرية، التي تحمل اسم "السيوف الحديدية"، ضد الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، وتزامنا مع فرض الحصار الكامل على القطاع، ليخلف وراءه آلاف الجرحى والشهداء من الفلسطينيين العزل.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي وغاراته على قطاع غزة إلى أكثر من 1400 شهيد وإصابة وما يزيد عن 6000، بالإضافة إلى استشهاد 31 شهيدا وإصابة 600 في الضفة الغربية.



العدوان الإسرائيلي الذي تحمل اسم "السيوف الحديدية" ليست العملية العسكرية الأولى التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ فرض الحصار عليه في عام 2006.



ووفقا لتقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة خلال فترة الحصار، المستمرة منذ ما يقارب 18 عاما.



وشنت القوات الإسرائيلية ثلاث هجمات رئيسية على قطاع غزة، أولها عملية الرصاص المصبوب في عام 2008 و2009، وعمود السحاب في عام 2012 والجرف الصامد في عام 2014، وحارس الأسوار في 2021، فيما وقعت هجمات جوية وبرية متفرقة بينها.



عملية الرصاص المصبوب



بدأت أولى الهجمات الكبرى لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 27 ديسمبر 2008، واستمرت 21 يومًا، وانتهت في 18 يناير 2009.



وعلى مدار الأسابيع الثلاثة، أسقطت القوات الإسرائيلية حوالي مليون كيلوجرام من المتفجرات على القطاع، ما تسبب في استشهاد 1436 فلسطينيا وإصابة حوالي 5400 آخرين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وتدمير نحو 4100 منزل وتضرر 17500 منزل آخر.



عملية عمود السحاب



بدأ الهجوم ضمن العملية التي شنها جيش الاحتلال على الفلسطينيين العزل في غزة في 14 نوفمبر 2012، واستمر 8 أيام حتى 21 نوفمبر 2012.



وقتلت غارات سلاح الجو الإسرائيلي 162 فلسطينيا، وأصابت ما يقرب من 1300 أخرين، ودمرت 200 منزل بشكل كلي، 1500 منزل آخر بشكل جزئي، خلال تلك الفترة.



عملية الجرف الصامد



بدأ الهجوم الإسرائيلي الأطول والأكثر فتكا على غزة في 8 يوليو 2014، واستمر 51 يومًا، وانتهى في 26 أغسطس من نفس العام.



ووثق فريق المرصد الأورومتوسطي 60664 هجوما بريا وجويا وبحريا إسرائيليا أسفر عن استشهاد 2147 فلسطينيًا، حيث استشهدت أسر بأكملها في بعض الحالات، وجرح 10870 آخرين، وتضرر 17123 منزلا، منها 2465 دمّر بشكل كلي.



عملية حارس الأسوار



شنت قوات الاحتلال عمليتها في 10 مايو 2021، واستمرت لمدة 11 يومًا، لتنتهي في 21 مايو من نفس العام.



وركز الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والمدفعية على البنية التحتية في قطاع غزة، ولا سيما الشوارع وآبار المياه والمرافق العامة، إلى جانب المقدرات الاقتصادية والإنتاجية، ما سبّب خسائر فادحة في هذه القطاعات.



وأسفر الهجوم عن استشهاد 254 فلسطينيًا، بينهم 66 طفلًا و39 امرأة و17 مسنًا، إضافة إلى إصابة نحو 1.948 آخرين بجروح مختلفة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.