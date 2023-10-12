اليابان تسعى إلى حل كنيسة التوحيد

من المقرر أن تطلب الحكومة اليابانية من المحكمة أن تأمر بحل الجماعة الدينية التي وصفت أنشطتها على أنها كانت دافعا وراء اغتيال رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن ماساهيتو مورياما، وزير الثقافة، قوله في بيان مقتضب اليوم الخميس، إن الطلب قد يصدر قريبا.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الخطوة قد تأتي يوم غد الجمعة.

من جانبها، قالت الشرطة إن تيتسويا ياماجامي، الشخص المتهم بقتل آبي ، أخبرها بأنه أطلق النار على رئيس الوزراء السابق بسبب صلاته بالجماعة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقرا لها، والتي كانت معروفة سابقا باسم "كنيسة التوحيد".

وعكف مسؤولون في لجنة استشارية تابعة لوزارة الثقافة، على التحقيق فيما يزعم بشأن وجود ممارسات تسويقية مشبوهة للجماعة الدينية وقيامها بحث أتباعها على تقديم تبرعات طائلة.

وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تأمر بحل مؤسسة دينية عندما ترتكب عملا ينتهك القوانين والقواعد ووجد أنه يضر الصالح العام بشكل كبير.

وكان شينزو آبي قتل بالرصاص في يوليو 2022، على يد رجل قال إنه يحمل ضغينة ضد كنيسة التوحيد وآبي.