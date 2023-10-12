فنزويلا تتلقى شحنة ثانية من مساعدات الوقود من إيني الإيطالية

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تلقت فنزويلا دعما إضافيا من شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني"، حيث حصلت على شحنة وقود لمواجهة النقص المتواصل في البلاد، حيث يضطر سكان البلاد إلى الاصطفاف لأيام أمام محطات الوقود للحصول على حاجتهم منه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر مصدران مطلعان أن شحنة تبلغ 351 ألف برميل من الوقود وصلت إلى مصفاة كاردون على الساحل الشمالي الغربي للبلاد اليوم.

وتأتي الشحنة الثانية من الشركة الإيطالية بعد تسليم 260 ألف برميل في أواخر أغسطس.

ولم يتضح كيف دفعت شركة "بتروبراس دي فينيزويلا" مقابل الوقود.