رئيسة الوزراء الإيطالية ترجئ قمة أفريقية بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس

قالت مصادر مطلعة إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني سوف ترجئ قمة مع القادة الأفارقة حتى أوائل العام المقبل، بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وكانت القمة تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن قضايا تشمل الطاقة الهجرة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هواياتها نظرا لسرية المسألة ، إن القمة الحكومية الإيطالية الأفريقية، التي كان مقررا في الأصل أن تعقد أوائل الشهر المقبل في روما، أُرجئت مبدئيا إلى يناير جراء مخاوف أمنية ناتجة عن الصراع.

وكانت ميلوني أعلنت في الصيف أن المؤتمر يوفر فرصة لروما لتقديم ما يطلق عليه "خطة ماتي" لأفريقيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

والمشروع الذي يركز على الطاقة والهجرة، مسمى على اسم إنريكو ماتي مؤسس شركة الطاقة الإيطالية إيني، التي غالبا ما كانت بمثابة رابط سياسي وتجاري بين إيطاليا والقارة.

ويأتي قرار تأجيل المؤتمر قبل زيارة ميلوني لموزمبيق وجمهورية الكونغو في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.