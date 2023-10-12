السعودية وروسيا تؤكدان التعاون الوثيق في سوق النفط

أكدت المملكة العربية السعودية وروسيا مجددا، على تعاونهما الوثيق في سوق النفط، من خلال عرض عام للوحدة في حدث صناعي كبير بموسكو، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكر كبار مسئولي الطاقة من قادة "أوبك بلس"، في مقابلة مشتركة مع تلفزيون "روسيا 24" الحكومي، بعد أيام قليلة من اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس الذي أدى ارتفاع أسعار النفط الخام، أن حالة عدم اليقين التي تسود السوق، تتطلب مراقبة دقيقة.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن منتجي النفط سيستمروا في العمل سويا والتصرف بصورة استباقية.

فيما أشار نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إلى أن التوازن بين العرض والطلب، هش، ومن الممكن أن يتأثر بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتجري الدولتان حاليا المزيد من الخفض للإمدادات، علاوة على ذلك الذي اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، لتجنب تحقيق السوق لفائض في الإنتاج.