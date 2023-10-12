إسرائيل تدعو الصين إلى التحدث مع إيران لكبح جماح حماس

دعت سفيرة إسرائيل لدى بكين إريت بن آبا، الصين إلى الاستفادة من علاقاتها الوثيقة مع إيران لكبح جماح حركة حماس، قائلة إن العملاق الآسيوي بحاجة إلى المشاركة في المحادثات حول الصراع.

وقالت بن آبا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الخميس: "نأمل حقا أن تشارك الصين بشكل أكبر في التحدث مع شركائها المقربين في الشرق الأوسط وخاصة إيران"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت بن آبا "من المؤكد أن إيران متورطة بشكل كبير فيما حدث".

وقالت بن آبا إنه من المتوقع أن يتحدث تشاي جون، مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط، مع مسؤولين إسرائيليين اليوم الخميس.

وسيكون ذلك أول اتصال علني للصين مع الإسرائيليين منذ اندلاع الصراع.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق إنها "تأسف" لسقوط ضحايا، في حين لم تنتقد بكين حماس في بياناتها واكتفت بالقول إن الدولة الآسيوية "صديقة لكلا" طرفي الصراع.

وفي حين أن طهران من الداعمين المعروفين لحماس، فقد نفى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تورط بلاده في الهجوم.