مدرسون وطبيب نساء من بين موظفي الأمم المتحدة القتلى في قطاع غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إن الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 11 من موظفي الأمم المتحدة حتى مساء اليوم الأربعاء، من بينهم خمسة مدرسين في مدارس تديرها الأمم المتحدة وطبيب نساء.

وقالت (الأونروا) إن بعض الضحايا قتلوا داخل منازلهم مع عائلاتهم.

وكانت الوكالة قد أعلنت في الصباح عن تسعة قتلى فقط بين موظفي الأمم المتحدة.

وأكدت وكالة الإغاثة مجددا أنه يجب حماية المدنيين كمبدأ في الصراعات، وقالت "ندعو إلى إنهاء القتال لتجنب المزيد من الضحايا المدنيين".

وقد شنت حركة حماس التي تصنفها العديد من الدول كمنظمة إرهابية هجوما مفاجئا على إسرئيل يوم السبت الماضي مما أسفر عن مقتل 1200 شخص وإصابة نحو 3 آلاف آخرين. وردت إسرئيل بشن هجمات على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 1100 فلسطنية وإصابة أكثر من 5 آلاف شخص.