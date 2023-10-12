نبيل فهمي: يجب تأمين ممر إنساني عن طريق مصر لتوفير الخدمات للفلسطينيين

شدد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، على أهمية تأمين ممر إنساني عن طريق مصر؛ لتوفير كل الخدمات والموارد المطلوبة للمواطنين الفلسطينيين، لافتًا إلى أهمية توفير ممرات آمنة لخروج الجرحى، والعمل مع الأمم المتحدة لضمان كل ذلك.

وقال خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، إن «الضرب العشوائي الجماعي ضد المدنيين من مسئوليات الدولة المحتلة»، مشددًا على أهمية محاسبة الجانب الإسرائيلي على مخالفاته.

ونوه إلى أن «الوضع العربي غير جيد، لكن فرض القيود دون بذل جهد للحد من الخسائر وقلب الحقائق غير سليم»، مضيفًا: «ألححت على الجانب الفلسطيني مرارًا؛ أبرزوا الانتهاكات الإنسانية الإسرائيلية في كل المحافل الدولية، لكن للأسف لم يحدث الأمر بالقدر الكافي».

وأعرب عن أمنياته في نيل القضية الفلسطينية قدرًا من الزخم السياسي، تزامنًا مع الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، منوهًا في الوقت نفسه إلى أنه غير متفائل بالوصول إلى حل للقضية على المدى القصير.

وأكد أن لديه أمل كبير في محاسبة إسرائيل على مخالفاتها وانتهاكاتها الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرًا من المجتمع الدولي في هذا المجال.