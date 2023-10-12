أدرعي: طيران الاحتلال الإسرائيلي قتل محمد أبو شمالة القيادي في القوة البحرية التابعة لحماس

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن سلاح الجو الإسرائيلي قتل قياديا في حركة حماس يدعى محمد أبو شكالة وصفه بأنه قيادي في القوة البحرية التابعة للحركة.

وذكر "أدرعي"، عبر حسابه على منصة إكس "تويتر سابقا،" أن أبو شمالة استخدم منزله كمخزن لوسائل قتالية بحرية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه خلال الليل ضربات جوية واسعة لاستهداف ما سماها "قوات النخبة" التابعة لحركة حماس في غزة.

وبحسب أدرعي، فإن تلك القوات كانت أولى القوات التي تسللت إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل لدى اقتحام عناصر حماس الحاجز الحدودي، ومهاجمة عدة مستوطنات وبلدات إسرائيلية يوم السبت الماضي.