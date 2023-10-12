المرشح المحتمل حازم عمر: أمتلك خطة اقتصادية لتخفيف الأعباء خلال 3 سنوات

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي المحتمل، إنه يمتلك خطة اقتصادية ببرنامج زمني يستغرق 3 سنوات على المؤشرات الحالية؛ للخروج من حالة العثرة الاقتصادية.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، أنه سينفذ خطته الاقتصادية على 3 محاور، أولها زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام الموارد، تخفيض الفاقد والهدر في القطاعات الاقتصادية كافة، قائلا إن هذه الخطة تم بناؤها على 8 قطاعات.

وتابع: «هناك 8 قطاعات مهمة تتمثل في هيكل الموازنة العامة، من خلال إعادة هيكلة الأعباء الضريبية بزيادة بعض الشرائح وخفض الأخرى، منوهًا أنه سيتوجه لخفض الضريبة على كل من الغذاء والدواء».

وذكر أن هناك ندرة في الموارد المائية ونحتاج لزيادة الحصة المحصولية من خلال زيادة إنتاجية الفدان من أجل زيادة الصادرات الزراعية، قائلًا إن هناك شبهة احتكار في القطاع الصناعي.

وتابع: «أنا مع دخول الدولة في القطاعات المحددة مثل الكهرباء والغاز والمياه والصناعات الاستراتيجية والصناعات العسكرية، وما دون ذلك يجب أن يترك للقطاع الخاص لأنه قاطرة التنمية وزيادة التنافسية».