 مقتل سعودي وإصابة زوجته بعد إطلاق النار عليهما في الفلبين - بوابة الشروق
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مقتل سعودي وإصابة زوجته بعد إطلاق النار عليهما في الفلبين

الرياض - د ب أ
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 3:36 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 3:36 م

أعلنت سفارة السعودية في الفلبين، اليوم الخميس، مقتل مواطن سعودي وإصابة زوجته على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما.

وقالت سفارة المملكة، بياناً أوردته وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الخميس، إنها "تلقت ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ مقتل مواطن سعودي، وإصابة زوجته على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما أثناء قيادة المواطن مركبته مع زوجته على طريق عام منطقة شريف أغواك بمحافظة ماجينداناو الجنوبية بالفلبين".

وتؤكد السفارة "على متابعتها ببالغ الاهتمام مع السلطات الفلبينية تفاصيل الحادث الأليم"، كما "أنها تتابع بحرص شديد حالة الزوجة المصابة بعد نقلها إلى مستشفى قريب من مكان الحادث".

وتود السفارة التأكيد "على أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع السلطات الفلبينية المختصة على نقل جثمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة".


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