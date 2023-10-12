جمهورية التشيك تزود أوكرانيا بأسلحة بتمويل دنماركي

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أعلنت وزارتا الدفاع في جمهورية التشيك والدنمارك، اليوم الخميس، خطة تقضي بأن تقوم جمهورية التشيك بتزويد أوكرانيا بدبابات وأسلحة أخرى خلال الأشهر المقبلة، بتمويل من جانب الدنمارك.

وفي البداية، سوف يتم تزويد أوكرانيا بـ50 مركبة قتالية لقوات المشاة و2500 مسدس و7000 بندقية و500 مدافع رشاشة خفيفة و500 بندقية قناصة.

وقال وزير الدفاع الدنماركي ياكوب إيلمان ينسن، إن هذا يعد تبرعا كبيرا يحظى باهتمام كبير من أوكرانيا.

ولم يتم الإفصاح عن قيمة المعدات العسكرية في البيان الصحفي.

وأفادت المعلومات الواردة من براغ، بأن بعض الأسلحة جديدة، في حين قام قطاع الأسلحة التشيكي بتحديث البعض الآخر.

وقد تم الاتفاق بالفعل على تسليم معدات أخرى، تتضمن أسلحة مضادة للدبابات.

ومن المقرر أن يستمر التعاون خلال العام المقبل وربما لما بعد ذلك.