الداخلية الأردنية: لن نسمح بالتجمهر أو التظاهر في مناطق الأغوار والحدود

أكّدت وزارة الداخليّة الأرنية، إن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به؛ حرصاً منها على سلامة المواطنين، وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الخميس، ستتخذ الأجهزة الأمنية كل التدابير لمنع ذلك، حيث إنّ منطقة الأغوار والمناطق الحدودية المحيطة بها على طول الحدود مع فلسطين، مناطق محظورة للتجمهر، وتتولى القوات المسلحة الأردنيّة حمايتها وضبط الأمن فيها.

ودعت الوزارة، في بيان لها، القوى السياسيّة والشعبيّة كافة إلى الالتزام بما جاء في بيانها، مشيرة إلى مراعاتها مسئولياتها كافة لضمان حق التعبير في كل مناطق المملكة، دون المساس بالممتلكات العامة وأمن الوطن وسلامة حدوده.

وأشادت بالمسئوليّة التي يُبديها المواطنون تجاه أمن بلدهم وتعاونهم واستجابتهم لما يصدر من تعليمات ضابطة لحركة التجمهر الشعبي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني.

وختمت الوازرة بيانها بالتأكيد أن الأجهزة الأمنية الأردنية وبالتعاون مع القوات المسلحة الباسلة، ستظل على الدوام وكعهدها، الحارس الأمين على أمن الوطن، الواقفة على حماه بعزم لا يلين، نهجها البذل والتضحية والعطاء، في ظل القائد الأعلى للقوات المسلحة.