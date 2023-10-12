مسئول أمريكي: نواصل اتصالاتنا مع مصر لتأمين ممر يتيح دخول المساعدات لغزة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الأمريكي جون كيربي، إن واشنطن تواصل اتصالاتها المباشرة مع الجانب المصري؛ من أجل تأمين ممر يتيح دخول المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء: «نواصل الجهود لتوفير معبر آمن لهم للخروج من غزة – لو أرادوا ذلك – ونريد استمرار دخول المساعدات الإنسانية للقطاع».

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة أكبر داعم ومقدم للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني»، معقبًا: «نفهم أن كل فلسطيني يعيش في غزة قد لا يريد المغادرة، (فهذا موطنهم)، لكننا نحرص على إتاحة الفرصة أمام الراغبين في المغادرة».

ورفض الإفصاح عما يدور في المحادثات الخاصة والدبلوماسية بين واشنطن والدول المعنية، منوهًا أن «حركة حماس تضع البنية التحتية المدنية في خطر، وتستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية، ويضعون قدرات القطاع في خطر».