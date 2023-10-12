القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة التكاتك والدراجات النارية بالقاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة توك توك ودراجات النارية بالقاهرة.

في البداية ضُبطت الأجهزة الأمنية عاطل بعد أن استقل مركبة "توك توك" ومغافلة قائدها وإلقاء مسحوق الشطة على وجهة ودفعه خارج المركبة والاستيلاء عليها كرهاً عنه وضبط بحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وأرشد عن أخرى.

كما ضُبط شخصان؛ لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب"قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام سلاح أبيض ضُبط بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط 3 دراجات نارية مستولى عليها بمكان إخفائها.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .