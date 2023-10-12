إسرائيل تخصص 6 مليارات دولار لغطاء تأميني لشركات الطيران ضد مخاطر الحرب

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن اللجنة المالية بالبرلمان وافقت على خطة لتقديم ضمان حكومي بـ6 مليارات دولار؛ لتغطية التأمين ضد مخاطر الحرب لشركات الطيران الإسرائيلية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، سيمنح إطار الضمان شركات الطيران الإسرائيلية وثائق تأمين ضد مخاطر الحرب، وبالتالي ضمان استمرارية العمليات الجوية في إسرائيل.

واليوم الخميس، أغلقت إسرائيل مطار تل أبيب الرئيسي، بعد قصف صاروخي عنيف من قبل الفصائل الفلسطينية، ودوَّت صافرات إنذار في محيط تل أبيب.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت مطار بن جوريون القريب من تل أبيب «برشقة صاروخية»؛ رداً على القصف الإسرائيلي المتواصل والمكثف على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين، ويخلف دماراً واسعاً ومئات الضحايا.

وخلق هذا الوضع حالة هلع لدى الخطوط الجوية الدولية، والتي أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، بما فيها شركات طيران أمريكية كبرى مثل دلتا إيرلاينز وأميركان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز، إضافةً إلى الخطوط الجوية الفرنسية والكندية والتركية وغيرها.

وأعلنت أكثر من 40 شركة طيران أمريكية وكندية وغيرها تعليق عملياتها الجوية إلى إسرائيل وإجلاء موظفيها من هناك، في اليوم الثاني لانطلاق عملية «طوفان الأقصى».