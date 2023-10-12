إيطاليا: التحقيق مع 3 أشخاص بعد حادث حافلة أسفر عن مقتل 21 في فينسيا

فتح مكتب المدعي العام الإيطالي، تحقيقا مع المدير العام لشركة حافلات تعرضت إحدى مركباتها لحادث بالقرب من فينسيا، ما أسفر عن وفاة 21 شخصا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال مكتب الادعاء، اليوم الخميس، في تأكيد لتقارير سابقة، إن التحقيق جار مع اثنين من أعضاء مجلس المدينة، مسئولين عن عملية صيانة لأحد الجسور والطرق.

ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث، في الثالث من أكتوبر، عندما اخترقت حافلة سياح أحد الحواجز، لتهوى من ارتفاع يبلغ 15 مترا من على جسر، وانفجرت مشتعلة بها النيران.

وكانت الحافلة تقل سياحا من قلب فينسيا التاريخي، للتخييم في مارغيرا القريبة.

ولا يزال 13 مصابا يتلقون العلاج بالمستشفى، ويصارع واحد منهم، على الأقل، الموت.