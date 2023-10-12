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الاستخبارات الفنلندية: روسيا تعتبر فنلندا دولة معادية

د ب أ
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 4:10 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 4:10 م

قالت الاستخبارات الفنلندية، إن روسيا تعتبر الآن فنلندا دولة معادية.

وتابع جهاز الاستخبارات الأمنية الفنلندية، اليوم الخميس، لدى عرضه لمراجعة الوضع الأمني القومي، أن العلاقات بين الدولتين تدهورت بصورة كبيرة بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، وما تبعه من فرض عقوبات وانضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف الجهاز، أن روسيا تعامل فنلندا حاليا على أنها دولة معادية.

وأوضح: "وهذا يتضح من خلال التغطية السلبية لفنلندا في الإعلام الروسي وأمور أخرى وقرار إغلاق القنصلية العامة في سان بطرسبرج".

وأضاف الجهاز، أن روسيا على استعداد لاتخاذ إجراء ضد فنلندا في حال لزم الأمر.

وأشار إلى أن الأهداف الأساسية للسياسة الروسية هي تقويض الناتو، ووحدة الاتحاد الأوروبي، وخفض دعم الدول الغربية لأوكرانيا.

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