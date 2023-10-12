الكويت تعرب عن قلقها بشأن التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية

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أعربت الكويت عن قلقها البالغ إزاء تطورات "التصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، جاء ذلك في كلمة الكويت ألقاها الوزير المفوض فيصل العنزي نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة تحت البنود المتعلقة بإنهاء الاستعمار.

وناشد العنزي "المجتمع الدولي - ولا سيما مجلس الأمن - الاضطلاع بمسئولياته وإيقاف العنف الدائر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسياسة التوسع الاستيطاني".

وشدد على "موقف الكويت الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني وصولا إلى حصوله على كامل حقوقه وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".