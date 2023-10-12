آداب طنطا تنظم ندوة تثقيفية حول أكتوبر الإرادة والتحدي

نظمت كلية الآداب جامعة طنطا، ندوة تثقيفية في إطار التعاون بين جامعة طنطا والهيئة العامة للاستعلامات، واستمرار احتفالات جامعة طنطا باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بعنوان "أكتوبر حرب الإرادة والتحدي".

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية ، والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم طلبة سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، والدكتور عبدالرزاق الكومي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعزة سرور مدير إعلام وسط الدلتا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، ولفيف من الطلاب.

وحاضر بالندوة اللواء أركان حرب حمدي لبيب نائب مدير الشئون المعنوية للقوات المسلحة سابقاً والخبير الاستراتيجي.

وبدأ اللقاء بالسلام الجمهوري، وبدأ الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، بالترحيب بالحضور والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبطال الذين استشهدوا في حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد عميد كلية، أن الجامعة كمؤسسة تتعاون مع كل مؤسسات الدولة من أجل رفع مستوى الوعى والمعرفة المتنوعة لدى الطلاب، حتى يتمكنوا من مواجهة سيل المعلومات التي قد تكون في الغالب مغلوطة، وهدفها تشويش الوعي لديهم لأن المعركة الآن هي معركة وعي.

وأشار عميد كلية الآداب، إلى التحديات التي واجهت الشعب المصري بعد النكسة، وحتى أثناء الحرب، ولكن صمد الشعب وكان على قلب رجل واحد فكان النصر الكبير الذي لا يزال يمثل فخرا وعزة لكل مواطن مصري.

وأكدت عزة سرور مدير إعلام وسط الدلتا، اهتمام الهيئة بخلق وعي ثقافي صحيح وموثق لدى الشباب، وخصيصًا المتعلق بتاريخ مصر ويعمق قيم الولاء والانتماء.

فيما أكد اللواء حمدي لبيب، مدير الشئون المعنوية للقوات المسلحة سابقاً والخبير الاستراتيجي، أن نصر أكتوبر المجيدة تلك الذكرى الخالدة إلى الأبد التي تجعل الجميع يشعر بالفخر، والعزة والكرامة في استرداد أرضنا من العدو المحتل.

وأشار إلى أن قضية الوعي بقيمة الوطن وبالتحديات التي يواجهها، وبالمخاطر التي تحيط به أمر حتمي لا غنى عنه خاصة وأن الجميع يعيشون في مرحلة شديدة الحرج في تاريخ المنطقة.