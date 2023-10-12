الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على حجم الفظائع التي ارتكبتها حماس ضد الأطفال: لا يمكننا التأكيد أو النفي

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي التقارير المروعة بشأن الأساليب التي يستخدمها نشطاء حماس لقتل الأطفال الصغار.

وذكرت محطة "آي 24 نيوز" الإخبارية هذا الأسبوع أن هناك نحو 40 رضيعا وطفلا قتلوا إثر الفظائع التي ارتكبها عناصر حماس في المناطق الحدودية الواقعة بالقرب من غزة.

وأشار جندي إسرائيلي للمحطة الإخبارية في كفار عزة ،وهو كيبوتز يقع بجنوب إسرائيل على الحدود مع غزة، إلى أن "الإرهابيين قطعوا رؤوس الأطفال والنساء".

وأوضح المتحدث العسكري ريتشارد هيشت، إنه قد تم نقل الصحفيين إلى المجتمعات المتضررة وتحدثوا مع الجنود هناك. ولكنه أضاف أن هؤلاء ليسوا متحدثين رسميين باسم الجيش.

ولم يقدم الجيش إحصاءا بعد لعدد الأطفال الذين قتلوا.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن "ما حدث في كفار عزة هو مذبحة تم خلالها ذبح النساء والأطفال والصغار وكبار السن، بوحشية، على الطريقة التي تتبعها داعش".