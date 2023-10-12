حزب الله اللبناني يدين تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي مراكز إعلامية وصحفية في غزة

أدانت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض المراكز الإعلامية والصحفية في غزة، مشيرة إلى أن الممارسات الإرهابية لن تمنع الإعلاميون من متابعة مهامهم ‏ولن تثنيهم عن بث الوقائع من ساحة الجريمة.

وأوضحت العلاقات الإعلامية في"حزب الله"، في بيان صحفي، تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض المراكز الإعلامية والصحفية في غزة ومن بينها مكتبا قناة العالم وبرس تي ‏في.

واستنكرت بشدة القتل المتعمد للإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والإنساني ‏في نقل وقائع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.‏

وأضافت أن كل هذه الممارسات الإرهابية والوحشية لن تمنع الإعلاميون من متابعة مهامهم، ‏ولن تثنيهم عن مواصلة بث الوقائع من ساحة الجريمة وكشف الفظائع والمجازر ‏التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء.‏

وتابعت "إننا نعلن تضامننا مع الأخوة في قناتي العالم وبرس تي في ومع كل الزملاء ‏الإعلاميين الشرفاء الذين يؤدون دورهم في أصعب الظروف وأقساها، ونتقدم منهم ‏بأحر التعازي والمواساة بالشهداء الأبطال، ونسأل الله الشفاء للجرحى والسلامة ‏لكل الإعلاميين الأوفياء".