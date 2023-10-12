وزير الثقافة الفلسطيني يتفقد مراكز الإيواء في مخيم جباليا

مراكز إيواء النازحين من القصف الإسرائيلي والأحياء المدمرة في أرجاء قطاع غزة.



وقال أبو سيف، في تصريحات صحفية، إن القيادة الفلسطينية تعمل ليل نهار من أجل وقف العدوان على شعبنا ومن أجل فك الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع والتى تمنع إدخال المواد الطبية والتموينية.



وذكر أبو سيف، خلال تفقده مراكز الإيواء في مدارس وكالة الأونروا، أن جهودا مكثفة واتصالات متواصلة تجريها القيادة مع دول العالم من أجل ضمان سلامة شعبنا ووقف المذابح بحقه ومن أجل إدخال المعونات لإغاثة غزة.



وأوضح الوزير الفلسطيني، أن ترك الشعب الفلسطيني محاصراً تحت بطش الحرب الدائرة ومنع الطواقم الطبية من العمل وكذلك استهدف الصحفيين من أجل التغطية على ما يتم اقترافه من مجازر أمام صمت العالم يعد استباحة للدم الفلسطيني



وتابع: "واجبنا أن نعمل مع كل شرفاء العالم ومع كل الأصدقاء من أجل وقف ذلك".



وأكد أن كل سياسات الاحتلال لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، قائلا إن خمسة وسبعين عاماً من النكبة والتشريد واللجوء لم تفلح في ثنيه عن مواصلة نضاله من أجل بلاده وحريته.



وأضاف أن صمت العالم على ما يجري في غزة يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من هذه المذابح الأمر الذي يجعل كل الصامتين شركاء في تلك المذبحة.